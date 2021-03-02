اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالمرج

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:43 م
القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالمرج حبس_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على المتهم بقتل زوجته كان مختبأ داخل مسكن والدته بعدما طعن زوجته بسكين داخل شقتهم بالمرج بسبب خلافات أسرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور علي جثة لسيدة وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وقوع مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وزوجته وتعدى عليها بسكين وقتلها ونقلتها سيارة إسعاف للمستشفى.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهم بعد ارتكابه لجريمة القتل، وجار استكمال تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


امن القاهرة

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نيابة المرج

جريمة المرج

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