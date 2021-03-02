الصحة التونسية: اكتشاف السلالة البريطانية من فيروس كورونا فى البلاد

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا، والتي تعرف بطفرة لندن، في البلاد.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن "نظام المراقبة في البلاد لم يكشف حتي الآن أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا أو البرازيل في تونس".. مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا في تونس.
ودعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة من قبلها.
الصحة التونسية: اكتشاف السلالة البريطانية من فيروس كورونا فى البلادالثلاثاء، 02 مارس 2021 06:54 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا، والتي تعرف بطفرة لندن، في البلاد.
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