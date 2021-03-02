الذهب الأحمر فى مزارع القليوبية.. الأيادى الشقيانة تحتفل بموسم حصاد الفراولة.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى تليفزيون اليوم السابع، لقاء مع مزارعى الفراولة بمركز شبين القناطر، فى محافظة القليوبية، والتى تمتاز بزراعة الفراولة.

وقال عصام عبد العاطى، أحد مزارعى الفراولة، إنه يتم زراعة الفراولة فى الصوب فى شهر 5، ويتم نقلها فى منتصف 9 إلى الأراضى الزراعية.

وأكد أنه تم البداية فى زراعة الفراولة فى المنطقة فى منتصف التسعينيات بنحو 4 أفدنة وصلت الآن إلى 5 آلاف فدان، مضيفا أنه يتم استخدام الرى بالتنقيط واستخدام أحدث الوسائل فى الزراعة.

وأضاف أن مصر من أوائل دول العالم فى تصدير الفراولة إلى الخارج، مشيرا إلى أن القرية تقوم بزراعة الموالح وأن الفراولة تفضل الطقس البارد.