اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الذهب الأحمر فى مزارع القليوبية.. الأيادى الشقيانة تحتفل بموسم حصاد الفراولة.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:06 م
الذهب الأحمر فى مزارع القليوبية.. الأيادى الشقيانة تحتفل بموسم حصاد الفراولة.. فيديو موسم حصاد الفراولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى تليفزيون اليوم السابع، لقاء مع مزارعى الفراولة بمركز شبين القناطر، فى محافظة القليوبية، والتى تمتاز بزراعة الفراولة.
 
 
وقال عصام عبد العاطى، أحد مزارعى الفراولة، إنه يتم زراعة الفراولة فى الصوب فى شهر 5، ويتم نقلها فى منتصف 9 إلى الأراضى الزراعية.
 
وأكد أنه تم البداية فى زراعة الفراولة فى المنطقة فى منتصف التسعينيات بنحو 4 أفدنة وصلت الآن إلى 5 آلاف فدان، مضيفا أنه يتم استخدام الرى بالتنقيط واستخدام أحدث الوسائل فى الزراعة.
 
وأضاف أن مصر من أوائل دول العالم فى تصدير الفراولة إلى الخارج، مشيرا إلى أن القرية تقوم بزراعة الموالح وأن الفراولة تفضل الطقس البارد.
 

فوائد الفراولة

اسعار الفراولة

مزارع الفراولة

القليوبيه

الفراولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أهم توصيات حماية البطاطس والطماطم والفراولة من الأمطار

الخميس، 25 فبراير 2021 06:00 ص

وفد روسى يزور مزارع الفراولة بالإسماعيلية.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:16 م

طريقة عمل مربى الفراولة من مطبخ رانيا النجار.. فيديو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:48 م

الزراعة تعلن تخفيض 3 جنيهات فى أسعار شتلات الفراولة المستوردة عالية الجودة

الجمعة، 12 فبراير 2021 01:32 م

طريقة عمل السحلب على طريقة الكافيهات.. من المصرى للتركى للسحلب بالفراولة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة