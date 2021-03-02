كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على الحوثيين لمنعهم من زعزعة اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: لن نتردد بفرض المزيد من العقوبات على الحوثيين.

وقبلها قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن مليشيات الحوثيين تستخدم الأسلحة والدعم الإيرانى لشن هجمات ضد الأهداف المدنية فى اليمن والسعودية، وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ اليوم إجراءات للرد على سلوك الحوثيين وتفرض عقوبات على اثنين من قادتهم.

وتابع وزير الخارجية الأمريكى: الحوثيون لعبوا دورا بارزا فى الصراع فى اليمن وعمقوا الأزمة الإنسانية الأليمة للشعب اليمنى.