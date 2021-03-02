اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة تتابع خطة توصيل الغاز لـ 1.2مليون وحدة سكنية وقرى حياة كريمة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:21 ص
الحكومة تتابع خطة توصيل الغاز لـ 1.2مليون وحدة سكنية وقرى حياة كريمة حياه كريمة
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت الحكومة اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات الجمهورية. 
 
وتابعت الحكومة خلال الاجتماع معدلات التوصيل الحالية ضمن الخطة الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2020 /2021 لتوصيل الغاز الطبيعى الي نحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث تمضي الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط سواء في مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعى او مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة.
 
كما استعرض الاجتماع خطة العمل لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة) لتطوير القري والنجوع الاكثر احتياجا والخطوات المتخذة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القري و التنسيق الجاري لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقري التي لم يدخلها، واكد الملا ان مشروعات توصيل الغاز الطبيعى تعد من اولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري وتوفير خدمات حضارية لسكانها. 
 
وشهد الاجتماع كذلك استعراض تقدم تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة بالتعاون مع الحكومة وخطوات استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع. 
 
وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعده لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ورئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات المشاركة باعمال توصيل الغاز من القطاعين والخاص وهي تاون جاس وغاز مصر وغاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز وصيانكو ومجموعة طاقة واوفرسيز ومايا جاس وناتجاس والفيوم للغاز.

الغاز

توصيل الغاز

مبادرة حياة كريمة

الغاز الطبيعي

توصيل الغاز للمنازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تصل كوم الزهير بأبو قرقاص.. والأهالى: "قريتنا هتطور ".. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:00 ص

القابضة الكيماوية: حياة كريمة فتحت مجالات عمل جديدة لشركات قطاع الأعمال

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:00 ص

"حياة كريمة" فرصة ذهبية لتفعيل خطة تنظيم الأسرة بالمحافظات.. تمكين اقتصادى للمرأة وتوسع فى عيادات الصحة الإنجابية ودعم الصناعات المنزلية تسهل المهمة.. وسياسيون: رفع جودة الخدمات والتوعية يتصدى للأفكار الموروثة

الإثنين، 01 مارس 2021 07:00 م

"حياة كريمة" تجدد أحلام أهالى كفر سعد البلد بدمياط.. رصف الشوارع وتجميل المدخل وتوفير نقطة إسعاف وتطوير محطة السكة الحديد وتبطين ترعة البحر الجديد أبرز مطالب المواطنين.. ويؤكدون: المبادرة جددت الأمل فينا

الإثنين، 01 مارس 2021 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة