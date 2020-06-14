اليوم السابع
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اعتماد الإصدار الأول لسياسة الاستدامة بشركة إيجاس

الأحد، 14 يونيو 2020 09:22 ص
اعتماد الإصدار الأول لسياسة الاستدامة بشركة إيجاس إيجاس
كتبت - مروة الغول

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اعتمدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس الإصدار الأول لسياسة الاستدامة الخاصة بأنشطة الشركة والتى أعدتها إدارة حماية البيئة بالتنسيق الكامل مع كافة إدارات الشركة.
 
وأوضح الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة أن هذا الاعتماد يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بدعم ورعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والتى تهدف لزيادة جذب الاستثمارات وتحسين كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمات المؤداة للمواطنين والسوق المحلى والالتزام الكامل بقواعد الوزارة  فيما يخص السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والحفاظ على العاملين والمنشآت.
 
وتعتبر سياسة إيجاس للاستدامة بمثابة مكون من مكونات نظام إدارة مستدام لتنظيم وتجسيد المبادرات التى تقوم بها الوزارة في جميع أنشطتها بداية من المشاركة الفعالة فى زيادة النمو الاقتصادى والحفاظ علي البيئة والمسؤلية المجتمعية، وكذلك حجر الاساس والبداية لتطبيق أفضل الممارسات داخل قطاع الغاز الطبيعى من خلال تطبيق معايير تؤدى الى زيادة الاستثمارات والإنتاج والإستهلاك المستدام والإدارة السليمة للمخلفات والوفاء بالإلتزامات البيئية المحلية والدولية والمشاركة الفاعلة فى حل مشكلات تغير المناخ والحفاظ على البيئة بشكل عام ومراعاة إحتياجات أصحاب المصلحة المحيطين وتفعيل المشاركة المجتمعية مع الإرتكاز على مفاهيم الحوكمة والنزاهة ومحاربة الفساد.
 
وتهدف سياسة الاستدامة للتعريف بالتزامات الشركة القابضة نحو المساهمةفي تحقيق التنمية المستدامة وتحديد كيفيه تطبيق افضل الممارسات في هذا المجال ودمجها داخل منظومة عمل قطاع البترول مع تبني ودمج مبادئ الاستدامه وتكاملها مع كافة الأنشطه  ومواكبة ودعم استراتيجيه وخطة الدولة للتنمية المستدامة  والتماشي مع استراتيجية تحويل مصر الي مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والمنتجات البتروليه وتوفير فرص جديدة للاستثمار ودعم مجهودات الدوله  لمجابهة التغيير المناخي واعداد التقارير عن تطبيق نظام اداره الاستدامه مع مراجعه وتحديث السياسة سنويا لتضمين التطورات والتعديلات التنظيميه فضلا عن نشر وإعلان سياسة الاستدامة داخل ايجاس والشركات التابعه وعلي المواقع الاليكترونية.
 
وذلك ياتي قطاع البترول داعما  لإستراتيجية الاستدامة لتطبيقها علي كافة الانشطة البترولية تماشيا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مما يجعل قطاع البترول والغاز نموذجا يحتذى به باقى قطاعات الدولة فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

إيجاس

البترول

التنمية المستدامة

مركز اقليمي لتداول الغاز

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