"التموين" تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم 7 لسنة 2020 /2021 لتوريد زيت الطعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 300 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد" تسلم خلال الفترة من 10 إلى 30 أبريل المقبل، وجلسة فض المظاريف يوم 4 مارس الجارى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر مارس الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.