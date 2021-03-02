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التعليم توفر مراجعة لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانى الثانوى غداً

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:55 ص
التعليم توفر مراجعة لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانى الثانوى غداً امتحان الثانوية
كنب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توفير مراجعة  لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي، من خلال تقنية البث المباشر لمراجعة مادة علم النفس والاجتماع  غدا الأربعاء الساعة 7 مساءً، حيث يمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات، للإجابة عليها أثناء البث على منصة حصص مصر.
 
شهدت المدارس الثانوى، تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث أدى الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية، حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.
 
وأدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان وفق مجموعتين الأولى فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما أدى طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.
 
 

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