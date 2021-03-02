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اعتماد معمل الباثولوجى بـ"أورام أسوان" ضمن البرنامج الرئاسى لصحة المرأة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:45 م
اعتماد معمل الباثولوجى بـ"أورام أسوان" ضمن البرنامج الرئاسى لصحة المرأة مركز أورام أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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وافقت وزارة الصحة والسكان، على اعتماد معمل الباثولوجي بمركز أورام أسوان كأول معمل معتمد بجنوب الصعيد  بالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة.

وأكد بيان مركز أورام أسوان، أنه تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، تم اعتماد معمل الباثولوجي بمركز أورام أسوان كأول معمل معتمد بجنوب الصعيد  بالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة،ويأتي ذلك لجاهزية المعمل من كوادر فنية وادارية مدربة  بكفائة عالية كان لها مردود ممتاز للحصول على موافقة جهة الاعتماد.

وتتوجه إدارة المركز بخالص التقدير والاحترام لمسئولي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة الدكتور أحمد مرسى والدكتور أحمد عبد العزيز مسئولي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وتتوجه إدارة المركز بالتهنئة لجميع العاملين بالمركز وطاقم العمل بقسم الباثولوجي بهذا النجاح والتقدم.

 

 


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