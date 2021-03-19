مصرع طفلة وإصابة 8 عمال فى حادثى سير منفصلين بالشرقية

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادثي سير منفصلين، الأول تصادم سيارة بطفلة أثناء مرور كوبرى الكسارة علي طريق الصالحية الجديدة ما أدى لوفاتها، والثانى انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال، بناحية كوبري النجار علي طريق الحسينية صان الحجر، ما أسفر عن إصابة 8 عمال بإصابات متنوعة .

جري نقل المصابين إلي مستشفي الحسينية المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، فيما تم التحفظ علي الجثة بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية .