اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة وإصابة 8 عمال فى حادثى سير منفصلين بالشرقية

الجمعة، 19 مارس 2021 11:06 ص
مصرع طفلة وإصابة 8 عمال فى حادثى سير منفصلين بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طفلة فى السادسة من عمرها مصرعها، إثر تعرضها لتصادم سيارة أثناء عبورها الطريق بناحية كوبري الكسارة بدائرة قسم الصالحية  الجديدة، فيما أصيب 8 عمال باليومية تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 عاما، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، بناحية كوبري النجار علي طريق صان الحجر الحسينية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادثي سير منفصلين، الأول تصادم سيارة بطفلة أثناء مرور كوبرى الكسارة علي طريق الصالحية الجديدة ما أدى لوفاتها، والثانى انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال، بناحية كوبري النجار علي طريق الحسينية صان الحجر، ما أسفر عن إصابة 8 عمال بإصابات متنوعة .
 
جري نقل المصابين إلي مستشفي الحسينية المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، فيما تم التحفظ علي الجثة بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية .
 
 
 

 


الشرقية

الصالحية الجديدة

مستشفي الحسينية

حادث تصادم

كوبرى الكسارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة