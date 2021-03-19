محافظ سوهاج: 46.7 مليار جنيه لتطوير 181 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بحضور السيد أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، لقاء مع عدد 50 مواطنا من أهالى وأبناء المحافظة فى لقاء مفتوح لمناقشة أهم القضايا والموضوعات التى تهم الشارع السوهاجى، والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتعرف على انطباعاتهم حول المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وبدأ اللقاء بترحيب المحافظ، بالمواطنين من أبناء سوهاج فى ديوان المحافظة، مؤكدا أنه بيت لكل السوهاجية، واستعرض أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج بمختلف القطاعات، مشيرا إلى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى التى تتم فى 181 قرية موزعة على 7 مراكز مختلفة، وتهدف إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المختلفة من " تعليم، وصحة، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنين، لافتا إلى أن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتلك المبادرة بلغت استثماراتها 46.7 مليار جنيه، مؤكدا فرض الرقابة اللازمة على تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات والالتزام بمعايير الجودة والبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء منها.

وأشار المحافظ، فى حديثه خلال اللقاء إلى خطة تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتى تم رصد مبلغ 4.2 مليار جنيه لتطويرها وتوصيل المرافق بها، لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل، لافتا إلى مشروعات تطوير المستشفيات الجارية بعدد من مراكز المحافظة، فضلا عن إنشاء المستشفى الجامعى الجديد بالكوامل، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى علاج الإدمان ببلصفورة، مؤكدا أن حجم المشروعات والإنجازات التى تتم على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات غير مسبوق فى تاريخ المحافظة ويحتاج فقط إلى بعض الوقت حتى يشعر المواطن بها ويجنى ثمارها.

وقال "الفقى" إن عام 2021 يحمل الخير لجميع أهالى سوهاج، مؤكدا أن المحافظة كانت حريصة على استئناف العمل بالمشروعات المتعثرة منذ سنوات وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها صرف صحى المنشاة، وساقلتة، ودار السلام" مشيرا إلى ترسية مستشفى دار السلام المركزى للانتهاء من تطويرها بتكلفة 360 مليون جنيه، كما أشار المحافظ إلى مشروعات الطرق والكبارى ومنها كوبرى الثقافة، وكوبرى جرجا، وكوبرى البلينا، لافتا إلى قرب الانتهاء من تلك المشروعات، كما تم رصد مبلغ 25 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة سوهاج بما يليق بتاريخ المحافظة الثقافي.

وتطرق اللقاء لمناقشة المبادرات التى أطلقتها المحافظة للتوعية بالقضايا السكانية ومنها "قضية تنظيم الأسرة" وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لمكافحة تعاطى المخدرات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية وإنشاء مستشفى الصحة النفسية، ومستشفى علاج الادمان، ومركز مكافحة الادمان بالجامعة.

واستمع محافظ سوهاج، فى حوار مفتوح استمر لمدة 4 ساعات إلى آراء وانطباعات المواطنين حول عدد من الموضوعات والقضايا ومن أهمها "شارع مصر، والمرور، والمرافق، والنظافة والتجميل، وظاهرة التسول بالشوارع، والتخطيط المرورى لمدينة سوهاج، ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك، وتوفير مشروع نقل جماعى بالمحافظة، وفرض الرقابة على مركبات التوك توك، وتدوير المخلفات، والقضاء على ظاهرة المواقف والأسواق العشوائية .

وأكد المحافظ، أن جميع الملفات التى تم مناقشتها مفتوحة بالفعل، وهناك خطط موضوعة لمعالجتها، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل للانتهاء من تلك الموضوعات ووضع الحلول المناسبة لها .