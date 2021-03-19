اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن رفع 400 ألف طن مخلفات قمامة خلال شهر فبراير

الجمعة، 19 مارس 2021 11:03 ص
محافظة الجيزة تعلن رفع 400 ألف طن مخلفات قمامة خلال شهر فبراير رفع مخلفات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة أنها تولى اهتماماً كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التى بحاجة إلي تكثيف دوريات العمل بها؛ إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة، والتى يصل عددها الى 25 شركة، وجارى التعاقد لدخول شركات أخرى فى الخدمة فى إطار تدعيم منظومة النظافة بالجيزة.
 
وأشارت المحافظة إلى أنها تمكنت خلال شهر فبراير من رفع ما يزيد عن 400 ألف طن من المخلفات والقمامة بمختلف القطاعات، وتفصيلها كالأتى:
 
فى الفترة من 27/1/2021 وحتى 3/2/2021: تم رفع 100034 طن تقريباً.
فى الفترة من 4/2/2021 وحتى 8/2/2021: تم رفع 62053 طن تقريباً.
فى الفترة من 9/2/2021 وحتى 12/2/2021: تم رفع 48516 طن تقريباً.
فى الفترة من 13/2/2021 وحتى 16/2/2021: تم رفع 46502 طن تقريباً.
فى الفترة من 17/2/2021 وحتى 20/2/2021: تم رفع 48423 طن تقريباً.
فى الفترة من 21/2/2021 وحتى 24/2/2021: تم رفع 48371 طن تقريباً.
فى الفترة من 25/2/2021 وحتى 28/2/2021: تم رفع 47613 طن تقريباً.

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