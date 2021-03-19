ضبط 365 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع الجهات الأمنية بالمحافظة، حملات تموينية كبرى لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان، من خلال المرور على المحلات التجارية ومنافذ بيع المنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة وتوابعها.

أسفرت الحملات، التى تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن ضبط 65 كيلو من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، إضافة إلى 162 كيلو من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المنافذ والمحال.

كما تم ضبط 129 كيلو دجاج قطع بأحد المجازر دون ترخيص، و73 كيلو أسماك فاسدة، و40 كيلو طحينة منتهية الصلاحية بأحد محال الأسماك.

وتضمنت المخالفات التى تم رصدها ضبط 4000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و36 زجاجة زيت طعام فاسد، و25 كيلو من الجبن المصنع "مش" غير صالح للاستخدام الآدمي، تم تحرير محاضر مخالفات للمضبوطات ومصادرتها تمهيدًا لإعدامها.

وتأتي الحملات استمرارًا للجهود التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حلويات فاسدة





لحوم فاسدة

لحوم فاسدة

لحوم فاسدة