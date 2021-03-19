ضبط 365 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع الجهات الأمنية بالمحافظة، حملات تموينية كبرى لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان، من خلال المرور على المحلات التجارية ومنافذ بيع المنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة وتوابعها.
أسفرت الحملات، التى تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن ضبط 65 كيلو من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، إضافة إلى 162 كيلو من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المنافذ والمحال.
كما تم ضبط 129 كيلو دجاج قطع بأحد المجازر دون ترخيص، و73 كيلو أسماك فاسدة، و40 كيلو طحينة منتهية الصلاحية بأحد محال الأسماك.
وتضمنت المخالفات التى تم رصدها ضبط 4000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و36 زجاجة زيت طعام فاسد، و25 كيلو من الجبن المصنع "مش" غير صالح للاستخدام الآدمي، تم تحرير محاضر مخالفات للمضبوطات ومصادرتها تمهيدًا لإعدامها.
وتأتي الحملات استمرارًا للجهود التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
لحوم فاسدة
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