صور.. شهيد فلسطينى برصاص الاحتلال فى مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن

أ ش أ تصوير رويترز

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الجمعة، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن شرق نابلس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - لوكالة الأنباء الفلسيطينية "وفا" - بأن المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عامًا) نقل إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وهو يعاني من إصابة بالغة الخطورة بالرأس، ثم استشهد متأثرًا بإصابته.



وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن سليم أبو جيش لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال استهدفوا المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، بالرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه.



وفي سياق آخر، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عامًا.



وأوضح منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، والأعيرة "الاسفنجية"، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.



علم فلسطين ملطخ بالدماء



استشهاد فلسطيني



أهالى الشهيد