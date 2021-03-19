كتبت ريهام الباشا

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 19-3-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات في البنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 48.98 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.76 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع.

وعالميا، تخلى الدولار عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة إذ نزلت عوائد الخزانة عن قرب أعلى مستوى في 14 شهرا، بينما يستوعب المستثمرون تبديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتوقعات بأي رفع مبكر لأسعار الفائدة.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.76 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.98 جنيه للشراء .

52.09 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.01 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.83 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.00 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.03 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.