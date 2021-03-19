سعر الدولار اليوم الجمعة 19-3-2021 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 19-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، نظرًا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بالبنوك، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى استقرارًا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتًا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.