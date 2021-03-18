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سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 .. يسجل 15.64 جنيه بـ"البنك الأهلى"

الخميس، 18 مارس 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 .. يسجل 15.64 جنيه بـ"البنك الأهلى" الدولار
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021، فى بداية التعاملات بالبنوك استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة ثابت عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل نزل مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة ما يزيد عن عام.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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