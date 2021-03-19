خبراء: حالة "ذراع كوفيد" دليل عمل جهاز المناعة بالجسم جيدا ضد كورونا

كتبت هند عادل

أكد عدد من خبراء الصحة أن حالة "ذراع كوفيد" النادرة التي قد تحدث بعد تلقى جرعات لقاح فيروس كورونا والتي تسبب طفحا جلديا أحمر بموضع الحقن قد تكون علامة جيدة على أن نظام المناعة بالجسم يعمل بشكل جيد.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن التأثير الجانبي النادر الذي يطلق عليه اسم " ذراع كوفيد" يكون على شكل بقعة حمراء ومنتفخة، وغالبًا ما يكون مؤلما للمس.



ذراع كورونا

وقال الدكتور بيتر تشين هونج، أستاذ الطب واختصاصي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إن رد الفعل هذا هو مؤشر على أن جسمك يستعد لمنع العدوى المحتملة في المستقبل.

وأضاف تشين هونج" إن ردود الفعل لا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق.

عادة ما يكون الطفح الجلدي أحمر ومنتفخًا ، وفي بعض الأحيان يكون مؤلمًا عند اللمس ، ويظهر دائمًا على الذراع التي تم فيها إعطاء اللقاح، تم العثور على ردود الفعل هذه أيضًا في الأشخاص الذين تلقوا لقاح جدري الماء ولقاح MMR الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.