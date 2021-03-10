"ذراع كوفيد" حالة نادرة قد تظهر بعد الحقن بلقاح كورونا.. اعرف الأعراض

كتبت هند عادل

يواصل العلماء فهم الآثار المرتبطة بفيروس كورونا الجديد ودراسة الفيروس وفهم تعقيداته، ما أدى إلى تطوير لقاحات مختلفة للفيروس فى جميع أنحاء العالم، لكن أثناء طرح اللقاح، ظهرت بعض الآثار الجانبية التى جاءت مع اللقاح وأثارت الكثير من الشك، ومع ذلك فإن أحد أبرز آثار اللقاح التى تم الحديث عنها هو "ذراع كوفيد"، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا times of india.

ما ذراع كوفيد؟

بعد الحصول على لقاح كورونا إذا لاحظت وجود طفح جلدي منتفخ حول المنطقة المحقونة، فمن المحتمل أن لديك ذراع كوفيد، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن "ذراع كوفيد" هى ذراع بها طفح جلدى قد يظهر بعد تلقى لقاح كورونا من الناحية الطبية، سميت هذه الحالة أيضًا بالحساسية الجلدية المتأخرة، والتى تعنى فى الأساس رد فعل متأخر على الجلد.

علامات الإصابة بذراع كوفيد

بعض العلامات المعروفة والشائعة لذراع كوفيد

- احمرار

- تورم

- رقة الجلد بالقرب من المنطقة الملقحة والتى تتطور بعد ثمانية أيام أو أكثر بعد أخذ اللقاح

هل ذراع كوفيد خطير؟

وفقًا للباحثين فإن ذراع كوفيد ليس خطيرًا وغير ضار، ويقال إن ذراع كوفيد هو استجابة غير ضارة للقاح، ووفقًا للخبراء فهى "ظاهرة معروفة" وقد تكون استجابة من الجهاز المناعى للقاح كورونا.

وكشف تقرير سابق نشر فى صحيفة ديلى ستار عن ظهور حالة مرضية جديدة تعد واحدة من الآثار الجانبية الحديثة للقاحات فيروس كورونا، والتى يطلق عليها "ذراع كوفيد"، الذى يصاب به بعض الحاصلين على تطعيمات كورونا بعد الحصول على الجرعات مباشرة.

وأظهر التقرير أن "ذراع كوفيد" من أحدث الآثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا والتى يعانى منها بعض الأشخاص، حيث يصابون بمضاعفات شديدة تتمثل فى ظهور طفح جلدى شديد على الذراعين، وتبين أن هذا العرض الجديد مرتبط بالحصول على تطعيم لقاح مودرنا الأمريكى الذى يكون في عبارة طفح دائرى على الأذرع يصاحبه حكة شديدة واحمرار مفاجئ في تلك المنطقة.

وأكد عدد من الحاصلين على لقاح مودرنا الأمريكى أنهم عانوا من تهيج وإصابة المنطقة موضع جرعة اللقاح بالحكة الشديدة، استمرت لعدة أيام بعد تناول الجرعات، وذكرت إحدى الحاصلات على اللقاح أن رد فعل الجرعة الأولى كان كبيرا للغاية ما يجعلها تفكر فى عدم تناول الجرعة الثانية.