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"حميات منوف": 131 مواطنا من كبار السن تلقوا لقاح كورونا وحالتهم جيدة

الجمعة، 19 مارس 2021 04:00 ص
"حميات منوف": 131 مواطنا من كبار السن تلقوا لقاح كورونا وحالتهم جيدة جانب من تلقى كبار السن لقاح كورونا
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور أنور محفوظ، مدير عام مستشفى حميات منوف بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والمدير المسئول عن مركز تلقى لقاح كورونا بالمستشفى عن قيام الطاقم الطبي المتواجد بمركز لقاح كورونا، الموجود بمستشفى حميات منوف، بتطعيم ما يقرب من 131 مواطنًا من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى اليوم تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وأضاف مدير عام مستشفى حميات منوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية حددت الأعداد التي تلقت اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منذ انطلاق الحملة، وحتى اليوم 131 مواطنًا في المحافظة، تحت إشراف طبي كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدي أطباء متخصصين.

وأكد أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة.

وكانت قد خصصت المديرية 19 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين في كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقي رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إخلاء بعض  المستشفيات من المصابين بفيروس وذلك لعملها الطبيعى فى استقبال الحالات الطارئة فى كل مركز من مراكز المحافظة مع تشغيل مستشفى لكل مركز خاصة باستقبال فيروس كورونا.

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للانتظار أمام مقر الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد في مستشفى حميات منوف .


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