انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان 28 مارس

وأكدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أن تلك الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار النهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ"جرعتين متتاليتين" بهدف رفع المناعة ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، ويتم التطعيم من خلال عدد 1201 فرق ثابتة ومتحركة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والاماكن العامة.

يُذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.