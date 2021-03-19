اليوم السابع
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انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان 28 مارس

الجمعة، 19 مارس 2021 07:00 ص
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان 28 مارس التطعيم ضد شلل الأطفال - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان، إلى إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجارى، حيث تستهدف الحملة تطعيم 252 ألفا و726 طفلا بمحافظة أسوان.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أن تلك الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار النهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ"جرعتين متتاليتين" بهدف رفع المناعة ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، ويتم التطعيم من خلال عدد 1201 فرق ثابتة ومتحركة  فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والاماكن العامة.

يُذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

 


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اسوان

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