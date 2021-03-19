انخفاض أسعار النفط لليوم السادس.. وخام برنت يسجل 63.18 دولار للبرميل

رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لليوم السادس على التوالي، لتتراجع بنحو 9% في الأسبوع، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.07% إلى 59.96 دولار للبرميل، وهبط خام برنت عشرة سنتات أو ما يعادل 0.16% إلى 63.18 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة اليوم الجمعة، إن النفط ارتفع في التعاملات الصباحية في آسيا بعد أن انخفض سبعة بالمئة أمس الخميس إذ استغل المشترون في السوق الحاضرة الفرصة لشراء خام رخيص.

لكن محللين يقولون إن السوق ما زال يعتريها القلق الآخذ في التزايد بشأن آفاق الطلب على الوقود في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وقيود جديدة وتباطؤ توزيع اللقاح في بعض الدول.

وقال جولدمان ساكس إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، على الرغم من أنه يتوقع أن تعوض أوبك+ ذلك.

والإمدادات وفيرة أيضا، إذ زادت صادرات السعودية من الخام في يناير للشهر السابع على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020، وفقا للموقع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة أمس الخميس.

وزادت الشحنات من أكبر مصدر في العالم إلى 6.582 مليون برميل يوميا في يناير من 6.495 مليون في الشهر السابق.