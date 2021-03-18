أسعار النفط تسجل 67.63 دولار لبرنت و 64.28 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم،67.63 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 37 سنتا أو ما يوازي 0.5 %، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.28 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 32 سنتا أو ما يوازي 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، لليوم الخامس على التوالي بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب وفقا لرويترز، حيث أظهرت بيانات حكومية أمس، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس، وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.