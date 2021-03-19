النواب الأمريكى يقر إجراءات تمهد لمنح المواطنة لملايين المهاجرين غير الشرعيين

كتبت ريم عبد الحميد

وافق مجلس النواب الأمريكى أمس، الخميس، على توفير طريق للمواطنة لحوالى أربعة ملايين من المهاجرين غير الموثقين، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه يعيد فتح نقاش مشحون سياسيا حول نظام الهجرة فى الولايات المتحدة، فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس جو بايدن زيادة متنامية لأعداد المهاجرين على الحدود.

وبتصويت شبه حزبى، أيد 228 من النواب، مقابل رفض 197، تأسيس طريق قانونى لأكثر من 2.5 مليون من المهاجرين غير الموثقين، بمن فيهم هؤلاء الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والذين يطلق عليهم الحالمين، ومنح آخرين وضع حماية مؤقت لأسباب إنسانية. وصوت تسعة جمهوريين فقط لتأييده.

وبعد ساعات، وافق المشرعون على إجراء ثان بتأييد أكبر من الحزبين، والذى سيمنح فى نهاية الأمر وضع قانونى لمحو مليون من عمال المزارع وعائلاتهم مع تحديث برنامج التأشيرة الزراعية. وانضم نحو 30 جمهوريا يمثلون مقاطعات زراعية لكل الديمقراطيين تقريبا فى تأييد الإجراء.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن هذين التصويتين يمثلان معلمين بارزين للحالمين وغيرهم من النشطاء الذين شنوا حملة منذ 10 سنوات، بمخاطر شخصية على الأغلب، لجلب 11 مليون من المهاجرين غير الموثقين، الذين يعشون فى الولايات المتحدة خارج الظل. وقد عاش الحالمون، الذين لديهم وضع مؤقت، وعمال الزراعة فى أحيانا كثيرة لفترة طويلة فى الولايات المتحدة وتحظى الإجراءات لجعل وضعهم طبيعى بدعم عام واسع.

وتذهب الصحيفة إلى القول بأن مجلس النواب، من خلال التحرك السريع للنظر فى مشروعى القانونين، راهن على أن تحديد إصلاحات ضيقة نسبيا للهجرة لكنها تحظى بشعبية يمكن أن يحرك نقاشا سياسيا متعثرا بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لوضع تشريع أكثر شمولا للهجرة ولقى صدى لدى جمهور واسع.



