اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النواب الأمريكى يقر إجراءات تمهد لمنح المواطنة لملايين المهاجرين غير الشرعيين

الجمعة، 19 مارس 2021 10:30 ص
النواب الأمريكى يقر إجراءات تمهد لمنح المواطنة لملايين المهاجرين غير الشرعيين مجلس النواب الامريكى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب الأمريكى أمس، الخميس، على توفير طريق للمواطنة لحوالى أربعة ملايين من المهاجرين غير الموثقين، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه يعيد فتح نقاش مشحون سياسيا حول نظام الهجرة فى الولايات المتحدة، فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس جو بايدن زيادة متنامية لأعداد المهاجرين على الحدود.

 وبتصويت شبه حزبى، أيد 228 من النواب، مقابل رفض 197، تأسيس طريق قانونى لأكثر من 2.5 مليون من المهاجرين غير الموثقين، بمن فيهم هؤلاء الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والذين يطلق عليهم الحالمين، ومنح آخرين وضع حماية مؤقت لأسباب إنسانية. وصوت تسعة جمهوريين فقط لتأييده.

 وبعد ساعات، وافق المشرعون على إجراء ثان بتأييد أكبر من الحزبين، والذى سيمنح فى نهاية الأمر وضع قانونى  لمحو مليون من عمال المزارع وعائلاتهم مع تحديث برنامج التأشيرة الزراعية. وانضم نحو 30 جمهوريا يمثلون مقاطعات زراعية لكل الديمقراطيين تقريبا فى تأييد الإجراء.

 وتشير نيويورك تايمز إلى أن هذين التصويتين يمثلان معلمين بارزين للحالمين وغيرهم من النشطاء الذين شنوا حملة منذ 10 سنوات، بمخاطر شخصية على الأغلب، لجلب 11 مليون من المهاجرين غير الموثقين، الذين يعشون فى الولايات المتحدة خارج الظل.  وقد عاش الحالمون، الذين لديهم وضع مؤقت، وعمال الزراعة فى أحيانا كثيرة لفترة طويلة فى الولايات المتحدة وتحظى الإجراءات لجعل وضعهم طبيعى بدعم عام واسع.

 وتذهب الصحيفة إلى القول بأن مجلس النواب، من خلال التحرك السريع للنظر فى مشروعى القانونين، راهن على أن تحديد إصلاحات ضيقة نسبيا للهجرة لكنها تحظى بشعبية يمكن أن يحرك نقاشا سياسيا متعثرا بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لوضع تشريع أكثر شمولا للهجرة ولقى صدى لدى جمهور واسع.

 

 


 


الهجرة

مجلس النواب الامريكى

اخبار امريكا

المهاجرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنتاجون يمدد تواجد الحرس الوطنى على حدود المكسيك بعد اشتعال أزمة المهاجرين

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:46 م

ترامب يكسر صمته ويهاجم بايدن.. الإدارة الجديدة أضعفت تقدما كبيرا كنت قد أحرزته.. ملف المهاجرين وصمة عار.. الديمقراطيون سيرفعون الضرائب لأعلى رقم.. وسأتخذ قرار ترشحى مجددا بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:37 ص

بايدن يغير استيراتيجية الولايات المتحدة تجاه أمريكا اللاتينية.. "جو" يعلن حذف كوبا من قائمة الدول الراعية للارهاب.. يمنح الإقامة لـ320 ألف مهاجر فنزويلى.. ويخصص 4 مليار دولار مساعدات لدول أمريكا الوسطى

الإثنين، 15 مارس 2021 07:00 ص

رئيسة "النواب" الأمريكى: مساعدات لأطفال المهاجرين على الحدود مع المكسيك

الأحد، 14 مارس 2021 07:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة