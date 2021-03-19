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المعاينة: ماس كهربائى وراء حريق سور كوبرى أكتوبر بمنطقة الأزبكية

الجمعة، 19 مارس 2021 11:42 ص
المعاينة: ماس كهربائى وراء حريق سور كوبرى أكتوبر بمنطقة الأزبكية حريق _أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائى ومعاينة حريق فى سور كوبرى 6 أكتوبر أعلى منطقة الأزبكية، أن ماس كهربائى وراء نشوب الحريق، حيث تبين أن النيران نشبت من عامود الإنارة على الكوبرى وأمتد إلى "الفايبر" المغطى على السور الحديدى للكوبرى، ولا توجد شبه جنائية في الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع فى سور كوبرى 6 أكتوبر، بسبب ماس كهربائى من عامود إنارة أعلى الكوبرى طال مجموعة من قطع الفايبر أعلى سور الكوبرى فى الأزبكية.

وتسبب الحريق فى ظهور كثافة مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان عبد المنعم رياض والجيزة باتجاه مدينة نصر.

ونجح رجال المرور فى مواجهة الزحام وتسيير حركة السيارات وإعادة الأمور لطبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق أعلى كوبرى 6 أكتوبر، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء سيطرت على النيران.


الحماية المدنية

المعمل الجنائى

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