الكشف على 211 مواطنا بقرية الزعفرانة بمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر، فى أعمالها بالكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر قيام قافلة طبية تابعة للمبادرة بالكشف على 211 مواطن بقرية الزعفرانة، شمال مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر .

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أقيمت قافلة طبية بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب لمدة يومين، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج خلالها على 211 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وأكد أنه تم إجراء 59 فحص معملى، و29 فحص سونار معملى، 76 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وتم مشاركة عيادة تنظيم أسرة بالقافلة، وصرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة "حياه كريمة".

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن القافلة العلاجية التى انتهت من عملها بقرية الزعفرانة ضمن مبادرة حياه كريمة، اخر القوافل العلاجية هذا الشهر حيث بدات القوافل بداية مارس عملها وانتهت بقرية الزعفرانة ومن المقرر أن تبدا بداية ابريل المقبل قوافل جديدة .



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