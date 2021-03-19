القمر والمريخ ونجم الطيران.. مثلث سماوى يزين السماء اليوم فى مشهد بديع

كتب محمود راغب





وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المريخ سيبدو للعين المجردة في صورة نقطة ضوئية حمراء خافته أعلى يمين القمر (بالنسبة للراصد)، في حين سيكون نجم الدبران إلى أعلى يسار القمر وبسبب المسافة الواسعة جدا فلن تظهر سويا مع مجال رؤية التلسكوب. يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الجمعة، 19 مارس 2021، وبداية الليل اقتران القمر والمريخ، حيث سيفصل بينهما حوالى درجة واحدة في كوكبة الثور وسيكون القمر بعمر ستة أيام، وسينتظمان في مثلث مع نجم الدبران فوق الأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المريخ سيبدو للعين المجردة في صورة نقطة ضوئية حمراء خافته أعلى يمين القمر (بالنسبة للراصد)، في حين سيكون نجم الدبران إلى أعلى يسار القمر وبسبب المسافة الواسعة جدا فلن تظهر سويا مع مجال رؤية التلسكوب.

والمريخ ضعفت إضاءته مقارنة بما كان عليه في أكتوبر 2020 عندما فاق لمعانه كوكب المشتري رابع ألمع جسم بعد الشمس والقمر والزهرة، لذلك حاليا يظهر المريخ كنقطة ضوئية حمراء متوسطة اللمعان، ولكن ليس مثل لمعان نجم الدبران، فمن المعروف أن الأرض تستغرق سنة لتكمل دورة واحدة حول الشمس في حين أن المريخ يستغرق سنتين، وكان العام الماضي 2020 من الأعوام المثالية لرصد الكوكب ولكن ليس هذا العام 2021.



وبشكل عام بدأ الرصد من مساء اليوم الخميس 18 مارس، عندما سيبدأ القمر رحلته أمام كوكبة الثور، حيث سيكون بالقرب من عنقود نجوم الثريا الذي تعرف ايضًا باسم الشقيقات السبع، وغالبًا ما تكون مرئية بالعين المجردة، ولكن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود الجميل من داخل المدن.