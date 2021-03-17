ترقبوا.. كوكب الأرض على موعد مع أول خسوف للقمر بـ2021 الأربعاء 26 مايو

كتب محمود راغب

فى أول ظواهر الخسوف والكسوف المرتقبة خلال العام الجارى، ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف القمر وسيكون كليا الأربعاء الموافق 26 مايو 2021م.



وهذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا، حيث يغطى ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "جنوب شرق آسيا - قارة أستراليا - الأمريكيتين – المحيط الباسفيكى - المحيط الأطلنطى - المحيط الهندى القارة القطبية الجنوبية" .



وستستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريبا، ويستغرق الخسوف الكلى 14 دقيقة وثلاثين ثانية، ولا يمكن رؤيتة فى مصر".



والكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس .