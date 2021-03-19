العثور على جثة مجهولة لفتاة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عثر عدد من أهالى شارع جيهان بدائرة قسم ثانى كفر الشيخ على جثة فتاة مجهولة الهوية، بجوار عمارات السورجى، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، ومن مأمور قسم ثان كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ تليفونيا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالى بشارع جيهان على جثة فتاة مجهولة الهوية بجوار عمارات السورجى، وتم نقل الجثة للمشرحة بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأمر اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بسرعة تشكيل فريق بحث يترأسه العميد ياسر على عبد الرحيم رئيس مباحث المديرية ويضم فريق البحث المقدم رامى عبد الصمد شرف الدين مفتش مباحث المركز والرائد مصطفى عمرو رئيس مباحث القسم ومعاونيه وإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وبالعرض على نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد شفيق رئيس نيابة القسم، أمر سرعة انتداب فريق الطب الشرعى لتشريح الجثة، للوقوف على سبب الوفاة، وإعداد التقرير الخاص بالوفاة، واجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.