الرئيس الروسى يوجه الحكومة للعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة فى القرم

موسكو أ ش أ

وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحكومة والسلطات فى روسيا للعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة فى شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال الرئيس الروسى -خلال اجتماع حكومى حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقرم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - إن حجم الاستثمار الخاص فى شبه الجزيرة الروسية يجب أن يتجاوز مستوى التريليون روبل (نحو 14 مليار دولار) فى السنوات المقبلة.

وقال بوتين إن روسيا ستتمكن من الحديث عن نجاح أعمالها فقط إذا كانت قادرة على ضمان نمو أساسى كبير للاستثمار الخاص، يجب أن يتجاوز حجمها فى القرم وسيفاستوبول على مدى السنوات الأربع القادمة فى الفترة من 2022 إلى 2025 مستوى التريليون روبل، مشيرا إلى أن هذه مهمة طموحة ستتطلب إجراءات منسقة من قبل السلطات الفيدرالية والإقليمية والبلدية.

وأضاف أن تنفيذ مشاريع أساسية كبيرة فى شبه الجزيرة، بما فى ذلك حل مشاكل إمدادات المياه وتوفير الكهرباء، يهيئ الظروف لتحقيق التنمية، موضحا أن النقطة المهمة هى أن البنية التحتية التى أنشأتها الدولة ستوفر فرصا لتنفيذ عدد أكبر من المشاريع الاستثمارية فى جميع القطاعات، من الصناعة وحتى قطاع الخدمات.

وشدد الرئيس الروسى على ضرورة تقديم حوافز للاستثمار الخاص والعمل على تحسين مناخ الأعمال فى المنطقة.