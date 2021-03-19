"الحقول بقى لونها أبيض".. القليوبية تكتسى بألوان زهرة البرتقال.. فيديو

القليوبية فريق المحافظات

اكتست حقول القليوبية بزهرة البرتقال الشهيرة بلونها الأبيض ورائحتها الطيبة التى يعشقها الجميع الكبير والصغير، فهى زهرة لها العديد والعديد من الفوائد التى عددها أخصائى الطب حيث يستخلص منها زيت زهرة البرتقال، وكذلك أيضا ينقل منها النحل الرحيق لتكوين عسل طيب المذاق ويسمى "عسل زهرة البرتقال".

وتتميز محافظة القليوبية باتساع رقع مساحة محاصيل الموالح وخاصة البرتقال واليوسفى، حيث تبلغ مساحة الأراضى المنزرعة بالبرتقال واليوسفى ما يزيد عن 50 ألف فدان، بمراكز محددة بالمحافظة منها "بنها، كفر شكر، طوخ، شبين القناطر وقها، والقناطر الخيرية"، بالإضافة إلى مساحات ليست بالكبيرة بباقى المراكز والمدن.

ومع بداية فصل الربيع تبدأ زهور البرتقال فى الظهور لتكوين طور الجنين لثمرة البرتقال التى يعرفها الجميع، كما يتم استخراج منها زيت زهرة البرتقال التى تعتبر من الزيوت الطبيعية التى يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق جمال البشرة من خلال تجديد الخلايا واستعادة نضارة الجلد والحفاظ على رائحة الجسم.



الزهور تتلألأ على الاشجار



جانب من زهور البرتقال



جمال زهور البرتقال



روعة زهرة البرتقال



زهرة البرتقال



زهور البرتقال تزين الأشجار