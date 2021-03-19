الأحوال المدنية: استخراج بطاقة الرقم القومى ووثائق الميلاد عبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضي

قالت ملازم أول زهراء عبد الكريم، بقطاع الأحوال المدنية، إن وزارة الداخلية تقدم خدماتها الجماهيرية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يستطيع المواطن تقديم طلبات للحصول على كافة مصدرات الأحوال المدنية مثل وثائق "الميلاد والوفاة والزواج والقيد الفردي والعائلي وإصدار بطاقة رقم قومي بدل فاقد وتالف"، وذلك على خلفية حلقة نقاشية بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية" وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بأهمية التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية، والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية، وتيسيراً على الجماهير والمستفيدين من الخدمات الجماهيرية الشرطية، وترشيداً للنفقات، وفى ضوء الحرص على إرساء استراتيجية التحول الرقمى فى الخدمات الحكومية الجماهيرية التى تقدمها الوزارة، لاسيما فى عدد من المجالات أبرزها "الأحوال المدنية - المرور - الجوازات - الأدلة الجنائية".