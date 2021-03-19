إيطاليا تدعو للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية النووية مع إيران

فاطمة شوقى

دعا وزير خارجية إيطاليا، لويجى دى مايو، العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية النووية مع إيران، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمقر وزارة الخارجية في روما، قصر (فارنيزينا) أمس الخميس، أضاف الوزير دي مايو: أنه، فيما يتعلق بالملف الإيراني، "نحن ننظر بإيجابية إلى كل علامة للاستعداد لاستئناف الحوار".

وأوضح الوزير أن "إيطاليا تؤيد المسار الذي تم بمساهمة نشطة من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى التنفيذ الكامل لخطة عمل مشتركة شاملة وتشجيع طهران لتولي دور بناء بشكل أكبر في المنطقة".