أسعار النفط تسجل 63.18 دولار لبرنت و59.96 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 63.18 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 10 سنتات أو ما يوازي 0.16٪، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.96 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 4 سنتات أو ما يوازي 0.07%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا لليوم السادس على التوالي، لتتراجع بنحو 9% في الأسبوع، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود وفقا لرويترز.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بالرغم من توقع تدعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط ،وأضافت في تقريرها الشهري "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك.

وأوضحت "كبداية، ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، بالرغم من تراجع مستمر". وتابعت "علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك+ على الإمدادات"