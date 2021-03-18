مكافحة المخدرات تضبط شقيقين بحوزتهما 60 طربة حشيش بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بالدقهلية، القاء القبض علي شقيقين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بعزبة منصور التابعة لمركز منية النصر.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية ، بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شقيقين بالانتجار بالمخدرات، وعلى الفور تشكلت مأمورية برئاسة العقيد أحمد رمضان ، والمقدم أحمد عبدالوهاب ، والمقدم محمد عزام ، والنقيب احمد العزب ، وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزي ، تم مداهمة المتهمين حيث تم ضبطهما ، وبتفتيشهم وبحوزتهما 60 طربة حشيش، وهاتف محمول ، ومبلغ مالي وميزان حساس وسلاح أبيض "سنجة كبيرة الحجم ومطواه".

وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.