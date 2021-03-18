مصرع عاملين وإصابة 9 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بين سوهاج وقنا

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى على الحدود بين محافظتى سوهاج وقنا، قبل قليل، انقلاب سيارة لنقل العمال على الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، ووفاة شخصين آخرين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى البلينا المركزى بسوهاج، لتلقى العلاج، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، لرفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة لنقل العمال على الطريق الصحراوى بين سوهاج وقنا، وتم نقل الجثتين والمتوفين لمستشفى البلينا المركزى لأنه الأقرب لإسعاف المصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بناحية مركز أبوتشت بمحافظة قنا، محملة بالعمال نتج عنه إصابة 9 أشخاص ووفاة 2 آخرين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى البلينا المركزى، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث لرفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.