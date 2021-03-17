مصادر: تصدير 21 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو منذ بداية 2021 وحتى الآن

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه تم تصدير نحو 21 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة منذ بداية العام الجاري وحتي الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك الشحنات التي تم تصديرها من مصنع إدكو للإسالة خلال العام الجاري تأتي ما بين الشحنات الفورية والعقود طويلة الأجل .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من المخطط تصدير نحو 8 شحنات غاز مسال خلال شهر مارس 2021 وذلك من مصنع إدكو للإسالة، لافتا إلى أن الشحنة الواحدة تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وخلال عام 2020 تم إمداد قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى والتصدير بحوالى 61.1 مليار متر مكعب غاز من خلال الشبكة القومية للغازات .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

يذكر أنه تم إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها.