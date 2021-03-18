مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر "نهضة الغاز الطبيعى فى مصر".. إنفوجراف

كتبت هند مختار

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء في إنفوجرافيك تقريرًا للاتحاد الدولي للغاز الطبيعي، والذي أكد حدوث نهضة هائلة لقطاع الغاز الطبيعي في مصر، وكانت بدايتها اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، حيث انطلقت نهضة الغاز الطبيعي في مصر مع اكتشاف حقل ظهر (إجمالى احتياطيات الحقل 30 تريليون قدم مكعب) فى 2017، ووصلت معدلات النمو السنوية للإنتاج المصري من الغاز الطبيعي إلى 12.4% لتحقق مستويات قياسية وصلت إلى 7.2 مليارات قدم مكعب/ اليوم خلال 12 شهرًا وحتى يونيو 2020، بإجمالي 74.4 مليار متر مكعب، ووصلت معدلات الاستهلاك إلى 59.9 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها، مما يسمح بوجود هامش للتصدير؛ الأمر الذي يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجارة إقليمي للغاز الطبيعي، ولا سيما المسال، وتمتلك مصر منشآت مهمة لخدمة تجارة الغاز المسال في إدكو (محطة إدكو لتصدير الغاز المسال بطاقة استيعابية تصل إلى 7.2 ملايين طن متري) ودمياط (محطة للغاز المسال بطاقة استيعابية 5 ملايين طن متري).

وتسعى الدولة –محليا- لتوطين استعمال الغاز كمصدر للطاقة النظيفة والرخيصة، حيث وصل عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية يونيو 2020 إلى 318.3 ألف مركبة، ووصل عدد محطات تعبئة الغاز الطبيعي إلى 206 محطات.