اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 07:50 ص
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كيف تحافظ على صحة طفلك العقلية؟ 6 أطعمة تقوى الدماغ وتحسن الانتباه

الخميس، 18 مارس 2021 07:00 ص
كيف تحافظ على صحة طفلك العقلية؟ 6 أطعمة تقوى الدماغ وتحسن الانتباه الحفاظ على صحة طفلك
ندى سليم

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صحة طفلك تعتمد على اتباع نظام صحى كامل يساعده على النمو وخاصة نمو المخ والدماغ، حتى تزداد قدراته المعرفية وقدرته على التعلم والتركيز، فالطعام هو مفتاحك للحفاظ على صحة أطفالك وتنمية ذكائهم وقدراتهم التعليمية وزيادة قدرتهم على اكتساب المهارات.

وطبقا لتقرير نشر في موقع onhealth، فأبرز الأطعمة التي تعد غذاء صحيا لتقوية الدماغ لأطفالك هى:
 

1.سمك السلمون
 

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون، مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية اللازمة لنمو الدماغ ووظيفته، كما  يمكن أن يساعد طفلك الحصول على ما يكفي من هذه الأحماض الدهنية فى تحسين مهاراته العقلية.

أهمية الاسماك الدهنية فى الحفاظ على صحة المهارات العقلية للمخ
أهمية الاسماك الدهنية فى الحفاظ على صحة المهارات العقلية للمخ

 

2. البيض:
 

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، ويحتوي صفاره على مادة الكولين، وهي مادة مغذية مهمة لتنمية الذاكرة.

 

3.زبدة الفول السوداني:
 

تحتوى زبدة الفول السوداني على فيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة والذى  يعمل على حماية الأغشية العصبية، كما أنه يحتوي على الثيامين، وهو مفيد للدماغ، ويحتوى أيضا على الجلوكوز الذي يعطي الطاقة.

 

4. الحبوب الكاملة:
 

توفر الحبوب الكاملة مثل الخبز والحبوب الجلوكوز، مصدر طاقة يحتاجه الدماغ، كما  تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على فيتامينات ب ، المفيدة للجهاز العصبي.

5. الشوفان
 

الشوفان ودقيق الشوفان مصادر ممتازة للطاقة و "وقود" الدماغ، نظرا لأنه مليء بالألياف التي تساعد في الحفاظ على شعور الأطفال بالشبع حتى لا يتناولوا الوجبات السريعة، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامينات E و B المركب والزنك لمساعدة أدمغة الأطفال على العمل بشكل أفضل.

6. التوت:
 

يساعد  في تحسين الذاكرة وهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، كما تحتوي بذور التوت أيضًا على دهون أوميجا 3 التي تساعد في وظائف المخ.

 

 

 


صحة الاطفال

فوائد البيض

اطعمة الدماغ

الصحة العقلية للاطفال

فوائد التوت

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