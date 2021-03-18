قطع المياه يومى الجمعة والسبت عن تلك المناطق بالجيزة.. إنفوجراف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية - مساكن الضباط - مساكن الشباب - كفر نصار - كوم بكار - عزبة جبريل - منشية البكارى).

انقطاع المياه سيكون لمدة 8 ساعات من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة حتى الساعة 6 صباح يوم السبت، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 م بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى أمام شارع عتاب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.