غدا ..فصل الكهرباء عن بعض أماكن مدينة طنطا ساعتين

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة كهرباء الغربية انه سيتم فصل سكشن “1,2,3 “ سيجر بمدينة طنطا غدا الجمعة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى .

واضافت الشركة فى بيان لها اليوم أن الأماكن المتأثرة بالفصل هى "مصنع المهمات ، العجيزى ، شارع 10 ، سوق الاثنين ، امتداد حسن شحاته اتجاه موقف شبين ، شارع التحرير ، اخر شارع الحكمة ، اخر شارع الشيتى ، سكة سيجر ، ترعة الشيتى اتجاه اليسار" وناشدت الشركة قاطنى تلك المناطق توفير احتياجاتهم خلال تلك المدة.