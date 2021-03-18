اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 03:32 م
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غدا ..فصل الكهرباء عن بعض أماكن مدينة طنطا ساعتين

الخميس، 18 مارس 2021 03:14 م
غدا ..فصل الكهرباء عن بعض أماكن مدينة طنطا ساعتين فصل الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلنت شركة كهرباء الغربية انه سيتم فصل سكشن “1,2,3 “ سيجر بمدينة طنطا غدا الجمعة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى .

واضافت الشركة فى بيان لها اليوم أن الأماكن المتأثرة بالفصل هى "مصنع المهمات ، العجيزى ، شارع 10 ، سوق الاثنين ، امتداد حسن شحاته اتجاه موقف شبين ، شارع التحرير ، اخر شارع الحكمة ، اخر شارع الشيتى ، سكة سيجر ، ترعة الشيتى اتجاه اليسار" وناشدت الشركة قاطنى تلك المناطق توفير احتياجاتهم خلال تلك المدة.

 


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