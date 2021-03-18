دير "مارجرجس الرزيقات" يعلق الصلوات ويقتصرها على الرهبان طوال فترة الصوم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن عدم إستقبال الزوار والخلوات طوال فترة الصوم الكبير، واقتصار الصلوات فقط على الآباء رهبان الدير .

وجاء نص بيان دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات: يعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، بأن فترة الصوم الكبير، الصلوات قاصرة على الآباء الرهبان فقط، ولا يستقبل الدير الزوار والخلوات نهائياً، مختتماً: نصلى لكى يحفظ الرب شعبنا بكل صحة وسلام وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

كانت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، قد شهدت، افتتاح كنيسة العذراء مريم فى كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات، حيث صلي الأنبا يواقيم أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بالدور الأرضي بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات، حيث تعيد الكنيسة اليوم بعيد نياحة السيدة العذراء.

واشترك مع الأنبا يواقيم فى أول قداس بالكنيسة بعد افتتاحها، أباء كهنة الكنيسة والقس سوريال صدقي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالأقصر والقس أمونيوس محفوظ، حيث أنه كان قد تم البدء فى بناء الكنيسة في ديسمبر 2019، والتى تحتوي علي كنيستين إحداهما في الدور الأرضي بإسم السيدة العذراء، والأخري الكنيسة الرئيسية بإسم الشهيد مارجرجس الرومانى.



