جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار من احباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بحوزة راكب قادم من الدمام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية القادمة من الدمام، اشتبه عماد سيد حسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من السعودية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على صبحى ربيع مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من وائل امبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب وتامر عبد الله ووليد صبري مأمورا الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا حيث تبين بالتفتيش الذاتي وجود 277 ألف ريال سعودي داخل حقيبة صغيرة أخفاها الراكب حول جسده.

قرر صبحي ربيع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية ومنح الراكب الكمية المسموح بها، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 17 لسنة 2021 ضد الراكب بالباقي، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.