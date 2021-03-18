تفاصيل المرحلة الثانية لترميم 19 كبشا بمعابد الكرنك فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، معابد الكرنك، لمتابعة العمل فى المرحلة الثانية لترميم الكباش داخل الصالة الأولى بالمعبد، حيث يتم العمل فى ترميم 19 كبشا بالجهة الشمالية للصرح داخل المعبد، عقب انتهاء ترميمات 29 تمثالا لكباش الكرنك وافتتاحها رسمياً فى مطلع يناير الماضى.

وخلال جولته بالمشروع، قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه نجح رجال الآثار والمرممين والعمال المصريين خلال العام الجارى فى مفاجئة العالم بمشروع عالمى حقيقى بأيادى مصرية بأكبر خطة ومشروع قومى لإنقاذ 29 تمثالا للكباش داخل معابد الكرنك، وذلك بعد نقل 4 من التماثيل المتواجدة خلف الصرح الأول بالمعبد لتزيين ميدان التحرير، حيث تبين أن باقى التماثيل تعانى من ضرر ودمار كبير نتيجة سوء نقلها وتخزينها فى تلك المنطقة من السبعينات وقت افتتاح عروض الصوت والضوء، وتقرر ترميمها وحمايتها من الدمار.

ويضيف الدكتور مصطفى وزيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت خلال العام الماضى فى أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير، موضحاً أن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وقد كانت فى حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التى تمت عليها فى أوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، وتم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار الأمر الذى أثر سلبا عليها، وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلى لها، والوصول إلى قاعدة الكبش والتى أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية، مشيراً إلى أن مشروع الترميم تم خلاله وضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدا، كما تم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلى.

وأكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يتابع العمل فى المشروع الجديد لترميم 19 كبشا داخل معابد الكرنك، ميتشيلد روسلر، مديرة مركز التراث العالمى، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وخبراء المنظمة، والذين نظموا زيارة مؤخراً لمعبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر وذلك لمتابعة المشروعات المميزة التى تتم داخل المعبد لترميم الكباش فى المرحلة الثانية.



الدكتور مصطفى وزيرى مع قيادات المعبد وترميم الكباش



أمين الأعلى للآثار يتفقد العمل فى المرحلة الثانية لتطوير كباش معابد الكرنك