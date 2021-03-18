تراجع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الخميس باستثناء صعود "المقاولات"

كتب هانى الحوتى

تراجع أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء صعود قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.82%، وتصدر قائمة القطاعات المتراجعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.74%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.57%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.57%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.49%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.07%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.07%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.72%.

كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.53%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 0.37%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.01%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.