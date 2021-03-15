"المقاولات" تتصدر تراجع قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية ، خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.26%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.21%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.18%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.09%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.33%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.82%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.8%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.41%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.81%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.21%.

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 540.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.71%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 31.2 مليون جنيه، 913.4 ألف جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 11222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4306 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1406 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.