تراجع بورصتى السعودية وأبو ظبى للجلسة الثانية.. وصعود دبى لليوم السابع

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.21% خاسرًا 116.3 نقطة ليغلق عند مستوى 9485.96 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.18% خاسرًا 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.693 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 809.267 مليار درهم،

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي ، للجلسة السابعة على التوالي، بنسبة 0.11% رابحًا 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2603.91 نقطة، وصعد سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.410% رابحًا 15.453 نقطة ليغلق عند مستوى 3753.462 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.08% رابحًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.52 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام ببورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.21% خاسرًا 116.3 نقطة ليغلق عند مستوى 9485.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.84% رابحًا 676.65 نقطة ليغلق عند مستوى 24505.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 355.8 مليون سهم بقيمة 10.8 مليار ريال.

هبط 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاعي المرافق العامة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.61%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.38%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.01%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.59%، 0.54%، على التوالي.

وقفز 96 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 6.75%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 5.63%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 5.10%، وتراجع 93 سهماً على رأسها سهم "المتقدمة" بنسبة 3.98%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 3.94%، ثم سهم "الراجحي" بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 683.3 مليون ريال سعودي.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة السابعة على التوالي، بنسبة 0.11% رابحًا 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2603.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.3 مليون سهم محققة ما قيمته 266.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2746 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 8%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.5%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.2 مليون ورقة بقيمة 61 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.72%. بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.410% رابحًا 15.453 نقطة ليغلق عند مستوى 3753.462 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 460 صفقة لعدد 32 سهماً. ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.410% رابحًا 15.453 نقطة ليغلق عند مستوى 3753.462 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 460 صفقة لعدد 32 سهماً.

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.05%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 1.98%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 7.98%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.22%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 1.33%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 397.3 ألف ريال عماني.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% رابحًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.04 مليون سهم بقيمة 527.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.7%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5% مدفوعًا بصعود أسهم شركة ناس بنسبة 8.11%، شركة إنوفست بنسبة 1.65%، شركة زين البحرين بنسبة 0.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.35%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.01% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.41%.



بورصة أبو ظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.18% خاسرًا 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.693 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 809.267 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 204.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 3514 صفقة.

وهبط قطاعي الاتصالات والعقار ببورصة أبو ظبي بنسبة 1.14%، 1.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.06%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 7.5%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 6.23%، ثم سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 5.88%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10%، ثم سهم " شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 2.27%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.57%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 345.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.14%.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 5.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5802.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% رابحًا 11.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6364.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسرًا 9.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4682.98 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسرًا 5.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4864.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 276.6 مليون سهم بقيمة 71.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.87%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.12%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.49%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%.