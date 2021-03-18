تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج فى النزهة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

واستمعت نيابة النزهة لأقوال الطفل ضحية الاعتداء، الذى قال إن المتهم استدرجه للعب داخل الجراج، وفور دخوله أغلق الباب ثم حاول تجريده من ملابسه، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق فى الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت البداية مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من ربة منزل، بتعرض ابنها البالغ 7 سنوات لاعتداء على يد عامل داخل جراج، بعدما استدرجه وأغلق الباب وقيده بحبل، وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم، وحُرر المحضر اللازم لتتولى النيابة تحقيق الواقعة.