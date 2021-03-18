الشاى الأخضر أم القهوة السوداء.. أيهما أفضل لفقدان الوزن؟

كتبت مروة هريدى

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يأتى كلًا من الشاى الأخضر والقهوة السوداء فى المرتبة الأولى، حيث يساعد كلاهما فى إنقاص الوزن بفعالية كبيرة، ويعتبران أفضل من الشاى والقهوة التقليديين اللذين لديهما نسبة أعلى من السعرات الحرارية، ولكن أيهما أفضل لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، الشاى الأخضر أم القهوة السوداء، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فوائد الشاى الأخضر والقهوة السوداء

كل من الشاى الأخضر والقهوة السوداء منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تدعم خطة فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائى وتعزيز عملية حرق الدهون.

1- الشاى أخضر

الشاى الأخضر هو المشروب المفضل لدى مراقبى الوزن، حيث إن لديه العديد من الفوائد الصحية أيضًا لاحتوائه على مادة الكاتشين، وهو نوع من مضادات الأكسدة يمكن أن يكسر الدهون الزائدة فى الجسم بشكل فعال، كما أشارت دراسة أجريت عام 2010 أنه يمكن أن يكون لمكملات الشاى الأخضر تأثير إيجابى على الأشخاص الذين يحاولون إنقاص والتحكم فى الوزن.

بصرف النظر عن فقدان الوزن، فإن الشاى الأخضر مفيد أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع الكوليسترول فى الدم ومشاكل القلب ومرض السكرى من النوع 2، كما أن المحتوى الغذائى الغنى للشاى الأخضر يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن وتشمل فيتامين ب وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفلافونويد.

2- القهوة السوداء

القهوة السوداء هى مشروب شائع يفضله معظم الناس لفقدان الوزن، فهى تعتبر أفضل من القهوة التقليدية لأنها ليست محملة بالسكر مثلها، وتحتوى القهوة السوداء على مادة الكافيين التى تعمل على زيادة التركيز وتُقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى، كما أنها تزيد من نشاط التمثيل الغذائى الذى يتحكم بشعور الجوع ويمنعك من الإفراط بتناول الأطعمة غير الصحية.

مشروب القهوة السوداء غنى أيضًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B2 وB3 وB5 والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد فى تعزيز أداء وتنشيط الذاكرة.

ويمكن لمن يتبع خطة لفقدان الوزن أن يُضمن الشاي الأخضر والقهوة السوداء إلى نظامه الغذائى، ولكن لابد من مراعاة عدم الإفراط بتناولهما ولابد من الاعتدال وذلك بتناول كوبين فقط فى اليوم، لتجنب اضطراب دورة النوم الخاصة بك والإضرار بصحة القلب.