السياحة والآثار تعلن رسميًا 3 أبريل موعدا لموكب نقل المومياوات الملكية.. فيديو

كتب محمد أسعد

أعلنت وزارة السياحة والآثار رسميا عن موعد نقل المومياوات الملكية ليكون يوم 3 أبريل المقبل، ذلك الحدث العالمي الذي سيبهر العالم بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة، حيث سيكون الموكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط".